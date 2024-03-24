Gürültü nedeniyle çocukları uyarınca tartışma çıktı: Komşusu tarafından vurularak öldürüldü
Gaziantep'te gürültü yapan çocukları uyaran 70 yaşındaki Nejdet Kaya, çıkan kavgada komşusu Müslüm A. tarafından tabancayla öldürüldü.
Olay, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Nejdet Kaya, sokakta oyun oynayan çocukları gürültü nedeniyle uyarınca tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile Müslüm A., komşusu Nejdet Kaya ile araya giren akrabası Saim A.'yı tabanca ile vurdu.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Nejdet Kaya kurtarılamadı. Saim A.'nın tedavisi sürerken, Müslüm A. gözaltına alındı.
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