Gürültü nedeniyle çocukları uyarınca tartışma çıktı: Komşusu tarafından vurularak öldürüldü

Yayınlanma: 24.03.2024 - 12:12

Güncelleme: 24.03.2024 - 12:12

Olay, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Nejdet Kaya, sokakta oyun oynayan çocukları gürültü nedeniyle uyarınca tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Müslüm A., komşusu Nejdet Kaya ile araya giren akrabası Saim A.'yı tabanca ile vurdu.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Nejdet Kaya kurtarılamadı. Saim A.'nın tedavisi sürerken, Müslüm A. gözaltına alındı.