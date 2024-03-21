MİT'ten Kandil operasyonu... Barzan Hesenzade öldürüldü
MİT'in terör örgütü PKK/KCK'nin İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi Kandil'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdiği aktarıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nin İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütüne 2016 yılında katılan "Tolhildan Kandil" kod adlı teröristin Kandil kırsalındaki yerini tespit etti.
Terör örgütü elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan'la irtibatlı olduğu da belirlenen terörist Hesenzade, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Terörist Hesenzade'nin, örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.
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