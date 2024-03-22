Ulusal Saray yakınlarında silah sesleri: Haiti'de çete lideri öldürüldü

Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:20

Güncelleme: 22.03.2024 - 12:20

Çetelerin istifa çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Vekili ve Başbakan Ariel Henry'nin görevinden ayrılacağını açıkladığı Karayip ülkesi Haiti'de iki gün içinde iki çete lideri öldürüldü. Henry'nin oluşturulmasının ardından görevden ayrılacağını bildirdiği Geçiş Konseyi'ni kurma çalışmalarının ise sona yaklaştığı bilgisi verildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, polisin düzenlediği operasyonda, Delmas 95 isimli çetenin Ti Greg olarak bilinen lideri Ernst Julme öldürüldü. 'Barbekü' olarak bilinen ve Henry'ye yönelik istifa çağrılarının başını çeken çete lideri Jimmy Cherizier'in 'Viv Ansanm' ittifakının bir mensubu olan Julme'nin ölümünün, çetelerin başkent Port-au-Prince'i kontrolü altına alma çabalarını gerileteceği yorumu yapıldı. Julme, yakın zaman önce hapishanelere yapılan çete baskınlarında kaçan isimlerdendi. Julme'nin ölümünden bir gün önce de Makandal olarak bilinen bir çete liderinin de öldürüldüğü açıklanmıştı.

BM'DEN 'GEÇİŞ KONSEYİ' AÇIKLAMASI

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkedeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Haiti'deki siyasi grupların, gelecekte yapılacak seçimler öncesinde cumhurbaşkanlığı yetkilerini devralacak Geçiş Konseyi'nin tüm mensuplarını seçmiş olmasını memnuniyetle karşıladı. Konsey, oluşturulma aşaması tamamlandıktan sonra, ülkenin yeni başbakanını atama yetkisine sahip olacak.

Bu bağlamda açıklamada bulunan BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Genel Sekreter, Haitili paydaşların Cumhurbaşkanlığı Geçiş Konseyi için tüm temsilcileri aday gösterdiğine yönelik haberleri memnuniyetle karşılıyor" ifadelerini kullandı.

'BARBEKÜ'DEN SİYASETÇİLERE 'MİSİLLEME' TEHDİDİ

Söz konusu geçiş planı, Jamaika'da, Haiti hükümet temsilcileri ve muhalefetle birlikte hükümetler arası Karayip Topluluğu (CARICOM) ile birlikte ortaya konulmuştu. CARICOM, bu bağlamda, konseyde temsil edilecek siyasi grupların isimlerinin olduğu bir liste yayınladı. Dokuz üyeden oluşacak konseyin birkaç gün içinde oluşturulması bekleniyor.

Fakat Haiti'deki bazı siyasi gruplar, bir temsilcinin arkasında birleşme konusunda anlaşmaya varamadı. Bir parti, önce planı reddetti, ardından geri adım attı. Planın dışında bırakılan bazı gruplar, bir önceki yönetimlerde yer almış ve 'yolsuzluğa karışmış' siyasetçilerin geri dönmesini eleştirdi. Çete lideri Cherizier ise söz konusu konseyde görev almaları durumunda siyasetçiler ve ailelerine karşı 'misilleme' tehdidinde bulundu.

ULUSAL SARAY YAKINLARINDA SİLAH SESLERİ

Konseyin oluşturulma çalışmalarında sona yaklaşılırken, dün başkentteki Ulusal Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu. Başkentin Petion-Ville bölgesinde de pek çok kişi silahlı saldırı ve çatışmaların arasında kaldı. Petion-Ville semtinde, 20 Mart Çarşamba günü, aralarında Makandal olarak bilinen çete lideri de olmak üzere çete üyesi olduğundan şüphelenilen bazı kişiler öldürüldü. Çete üyelerinin 'yasa dışı kanun infazcısı' Bwa Kale olarak bilinen bir grup tarafından öldürüldüğü düşünülüyor.