Gürün: Sanatçıların tutuklanmadığı, festivallerin yasaklanmadığı yarınlar için çalışıyoruz

09 Eylül 2022 Cuma, 11:24

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya’da ilk ve tek olma özelliği taşıyan Uluslararası Zurnazen Festivalinin bu yıl 7’ncisi düzenlendi. Muğla’nın Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen uluslararası Zurnazen Festivaline 11’i Türk 2’si yabancı toplam 13 zurna üstadı katıldı. 4 ilçede düzenlenen Zurnazen Festivalini binlerce vatandaş katılım sağladı.

Menteşe’de Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleştirilen Zurnazen Festivaline Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP, İYİ Parti, Deva, DP, SP, Gelecek Partisi, il, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile binlerce vatandaş katıldı. Festivalde ünlü sanatçı Selçuk Balcı’da sahne alırken renkli görüntülere sahne oldu.

BAŞKAN GÜRÜN’DEN BİRLİK MESAJI

Zurnazen Festivalinde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “2014 yılında zurna festivali yapacağımızı söyledik. Zurnanın festivali mi olur dediler. Ama sizlerin büyük ilgisiyle ve katkısıyla bugün uluslararası Zurnarzen Festivalinin 7’ncisini gerçekleştiriyoruz. Zurna Orta Asya kökenli, Japonya ve Çin’den başlayarak tüm Türk Cumhuriyetlerinde, Türkiye’de, Ortadoğu’da Balkanlar’da ve Kafkaslarda çalınan ortak bir enstrümandır. Amacımız bütün bu bölgelerde ki insanların ortak bir değerini yakalayarak onlarla birlikte olmayı, o güzelliği birlikte paylaşmayı, barışı, sevgiyi ve hoşgörüyü ortaya koymaktır. Yunus diyor ki, ‘Bölüşürsek doyarız. Bölünürsek yok oluruz.’ Gerçekten öyle bir dönemden geçiyoruz ki hepimizin biraz soluk almaya, güler yüzle bir birimize hitap etmeye, dilimizi yumuşatmaya, gönlümüzü yumuşatmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

BAŞKAN GÜRÜN: FESTİVALLERİN YASAKLANMADIĞI YARINLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Atatürk’ün yolunda aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Her ne olursa olsun bu topraklara umut ekiyoruz ve umudu yeşerteceğiz. Sanatçıların tutuklanmadığı, festivallerin yasaklanmadığı, gençlerin yarınlardan endişe duymadığı, en önemlisi de Atatürk’ün devrimlerinden ayrılmayan, rehberi hep Atatürk olan bir şehir ve bir ülke için hep birlikte yan yana kol kola devam etmeliyiz. Atatürk’ün yolunda aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.