Gürün: Sevgi ve güven konusunda bunalımlı bir dönemden geçiyoruz

04 Ekim 2022 Salı, 15:41

Ülke gündemini yakından ilgilendiren sokak hayvanları konusunda farkındalık yaratmak, akılcı, bilimsel yaklaşımlar ve ortak akılla çözüm üretmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Çalıştayı düzenledi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen çalıştaya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, alanında uzman bilimadamları ve çok sayıda hayvansever katıldı. Çalıştay Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için hazırladığı video ile başladı.

SERKAN ALPÖZEN: VETERİNER HEKİMLER TEMİZ GIDANIN VE SAĞLIKLI HAYVANLARIN TEMİNATIDIR

Sokak hayvanları çalıştayında konuşan Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Alpözen, candostlar için bu çalıştayı düzenleyen ve Muğla’ya en güzel barınağı kazandıran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti. Alpözen; “Sahipli sahipsiz hiçbir hayvan insana zarar vermez. Hayvanlarda can taşıyor. Veteriner hekimlerimizin de sözde hayvanseverler tarafından darp ediliyor. Temiz gıdanın ve sağlıklı hayvanların teminatı veteriner hekimlerimizi buradan selamlıyorum” diye konuştu.

BAŞKAN GÜMÜŞ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SONUÇ RAPORLARI DİKKATE ALINMALI

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise çalıştay deyince akla Büyükşehir Belediyesi’nin geldiğini söyledi ve toplumsal konular orman, maden, yangınlar konusunda farkındalık yaratan, haklı çıkan Büyükşehir Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Çalıştayı’nın da yararlı olacağına inandığını belirtti. Gümüş ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Orman yangınları çalıştayının sonuç raporunun dikkate alınmadığını ve 9 ay sonra yangın meydana geldiğini vurgulayarak bu bilimsel incelemelerin ilgili kurumlar tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi.

BAŞKAN GÜRÜN: HERKES KEDİ, KÖPEK SEVMEK ZORUNDA DEĞİL AMA SAYGILI OLMAK ZORUNDA

Sokak Hayvanları Çalıştayı’nda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Koruma Günü’nde hayatı birlikte paylaştıkları canlıların neden koruma günü olduğunun iyi anlaşılması, araştırılması gerektiğini söyledi ve şu an toplumsal olarak yaşanan sevgisizlik ve güvensizliğin hiçbir dönem bu kadar hissedilmediğini belirtti.

Başkan Gürün; “Konumuz candostlarımız, hayatı birlikte paylaştığımız candostlarımız. Muğlamız özeline baktığımızda insanlara, hayvanlara sevgisini her platformda gösteren ve hissettiren bir ilde yaşıyoruz. Ama dünyada ve ülkemizde sevgi kelimesinin altının dolmadığını görüyoruz. Toplumun ötekileştirildiği, oncu, buncu denilerek ayrıştırıldığımız sevginin azaldığı, öfkenin arttığı bir dönemdeyiz. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Sokak hayvanlarımız için de bu durum geçerli. 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Koruma Günü. Neden korumak zorundayız? Bir hekim olarak söylüyorum herkes kedi, köpek sevmek zorunda değil ama saygılı olmak zorunda. Avrupa Birliği standartlarından bahsediyoruz. Kurallar, kanunlar getiriyoruz. Avrupa’da caddelerde, sokaklarda bir tane başıboş, sahipsiz köpek yok. Türkiye’nin en donanımlı barınağını kurduk. Ancak buda bir çözüm değil. Hayvanlarımızın ortak akıl, bilimle, dengeleri koruyarak, halk sağlığının ön plana çıkması ile sokakta değil sımsıcak yuvalarında yaşamalarını sağlamalıyız. Ailede yaşaması, sevgiyle büyümesi gerekiyor” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra Sokak Hayvanları Çalıştayı katılımcıların sunumları ile devam etti.

Sunumlarda, kedi ve köpeklerin üremeleri, kontrolsüz üremenin önlenmesi, Hayvan Hakları ile ilgili konular, Hayvan Bakımevlerinin durumları, hayvanların kayıt altına alınması gibi konular uzmanlar tarafından anlatıldı.