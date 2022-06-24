Gürün: Yerel yönetimlere kaynak ve yetki verin

24 Haziran 2022 Cuma, 06:00

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi, Dalaman Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, İMEAK DTO Fethiye Şubesi, TÜRSAB Batı Akdeniz BTK, Göcek Halk Meclisi’nin katkılarıyla düzenlenen Fethiye Körfezi, Göcek Dalaman Koylarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı yapıldı. Çalıştayda akademisyenler, hukukçular, köşe yazarları ve yerel aktörler Fethiye Körfezi, Göcek ve Dalaman kıyıları ve koylarındaki durumu, hukuk, çevre ve deniz bilimleri, bölge ekonomisi ile kullanım esasları yönünden değerlendirdi.

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın 2 bin 479 kilometre sahil uzunluğu olduğunu vurgulayarak “Muğla’nın 239 koyu var. Bütün koylarda Göcek koylarındakine benzer sorunlar yaşanıyor. Yat turizminde en büyük alan Muğla’da. Akdeniz çanağında da oldukça geniş bir yerimiz var. Türkiye’ye gelen yatların yüzde 85’i Muğla’ya geliyor. Yat turizmi Muğla için de Türkiye için de çok önemli. Ama telaş içinde ne olursan ol gel anlayışı ile onları karşılamamız doğru değil. Şu kadar yat alabilirim, benim kapasitem bu. Bunun üstünü alamam dememiz gerekiyor” diye konuştu. Kirliliğin yaz aylarında arttığına dikkat çeken Gürün, “İlçe nüfusları yaklaşık dört katına çıkıyor. Belediye de elindeki sınırlı sayıdaki araç ve imkânla bu nüfusa hizmet veriyor” dedi. Başkan Gürün, “Büyükşehir belediyesine ait 30 adet arıtma tesisimiz var. Biyolojik arıtmayla yeşil alanların sulanmasına uygun arıtma yapıyoruz. 7 tekne ile seyir halindeki teknelerden atık alıyoruz” diye konuştu.

Kıyı ve koylardaki tehlikenin önüne geçilmesi için yerel yönetimlere daha fazla yetki, kaynak ve sorumluluk verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Gürün, çalıştayın önemine işaret ederek konuşmasını şöyle tamamladı: “Farklı disiplinlerde, bu kadar insan buraya gelerek, Göcek ile ilgili ben ne yapabilirim, biz ne yapabiliriz sorusunu soruyor ve saatlerce bir arada çözüm arıyorsa hiç umutsuz olmaya hakkımız yok. Biraz zamana ihtiyacımız var, o da azcık çabuk olsa iyi olacak.”