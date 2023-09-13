Güvenlik güçleri ‘Mülk sahibinin talebi’ diyerek tapulu nöbet alanına girdi: Akbelen’e bir baskın daha

Yayınlanma: 13.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2023 - 04:00

Yaklaşık iki yıldır Akbelen’i korumak için nöbet tutan yurttaşlara dün bir baskın daha yapıldı. Jandarma sabah saatlerinde nöbet tutulan özel araziye girdi. Alana kimsenin girmemesi için de barikat kuran jandarma, nöbet alanını boşalttı.

Barikatın ardından alandaki çadır ve benzeri özel malzemeler, kamyona yüklenerek Orman Genel Müdürlüğü’ne götürüldü. Alanda nöbet tutan Bursa Su Kollektifi’nden Ahmet Tatar da gözaltına alındı. Tatar birkaç saatin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca özel ve tapulu araziye hafriyat kamyonları mıcır döktü. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve TOMA sayısı ikiye çıkarıldı.

‘KAVGAMIZ BİTMEYECEK’

Alana girmek isteyen İkizköylüler jandarma barikatıyla karşılaştı. Alanda kalan son ağaçların da kesilmesinden korkan yurttaşlar duruma karşı çıktı. Yurttaşlar, “Hepiniz utancınızla yaşayın. Bugün bizim başımıza gelen yarın sizin başınıza da gelecek. Son kalan bu çamların gölgesi haram olsun size” diyerek tepki gösterdi. İkizköy Çevre Komitesi’nden Nejla Işık “Daha satmadık. Evimizde yatarken de tepemize çökün. Hiçbirimiz güvende değiliz” dedi. Konuya ilişkin davanın avukatları da açıklama yaptı. Avukat Arif Ali Cangı, “Özel mülkiyettteki özel kişilere ait malzemeler hiçbir kural tanımadan jandarma korumasıyla birlikte Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gasp edildi. Bunun hukuki hiçbir yanı yok. Gereken işlemleri yaptıracağız, bunun hesabını soracağız. 12 Eylül’ün yıldönümünde 12 Eylül zihniyetine yakışan bir müdahale yapıldı” diye konuştu. Avukat İsmail Hakkı Atal ise “Yeni bir direniş çadırı kurulur, orada yerimizi alırız. Yeryüzünden termik, nükleer santral ve maden sermayesi silininceye dek bu kavga bitmeyecek” ifadelerini kullandı.

‘İMZA ATMADIM’

Muğla Valiliği de konuya ilişkin bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, “Özel mülkiyet sahibinin başvurusu üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Milas Kaymakamlığı görevlileri tarafından güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle kaldırılarak tahliye işlemleri gerçekleştirilmektedir” denildi. Açıklamanın ardından arsa sahibi 93 yaşındaki Hasan Demir, sabah saatlerinde üç kişinin evine geldiğini ancak alanı boşaltmaya ilişkin verilen belgeyi imzalamadığını belirtti. Demir konuya ilişkin Milas Kaymakamlığı’na dilekçe yazarak iddianın asılsız olduğunun belgelenmesini talep etti. Ayrıca, 17 Temmuz 2021’de Demir’in bölgedeki çevre komitesi ve misafirlerinin alanda çadır kurup barınmasına izin verdiği dilekçe de ortaya çıktı.