Güvenlik kaygısıyla iltica talebinde bulunan Seher Yaşayacak’a İtalya’dan ret
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tanınan Seher Yaşayacak'ın, Türkiye’de 'can güvenliğinin bulunmadığı' gerekçesiyle iltica talebinde bulunduğu İtalya'dan ret aldığı öğrenildi.
Sosyal medyadan paylaştığı haber içerikleriyle tanınan Seher Yaşayacak’ın, İtalya’da yaptığı iltica başvurusunun, İtalyan makamları tarafından incelendiği ve reddedildiği öğrenildi.
"SAHTE ÖĞRENCİ VİZESİ" İDDİASINI YALANLADI
Sınır dışı edilip Türkiye’ye gönderilen Seher Yaşayacak, Twitter hesabından sahte öğrenci vizesiyle İtalya’ya gittiği iddialarının gerçek olmadığını ve beş aydır Türkiye’de olduğunu yazmıştı.
Paylaşımlarını sosyal medyada ‘Seher Sultan’ adıyla yapan Seher Yaşayacak, yurt dışında bulunan Sedat Peker’in sosyal medya paylaşımları ve videolarıyla gündeme getirdiği Cihan Ekşioğlu hakkındaki iddialarla ilgili belge ve fotoğraflar paylaşmıştı.
Öte yandan gözaltına alınan Peker'in basın danışmanı Emre Olur'a, iletişim kurduğu gazeteciler sorulmuş; bu isimler arasında Yaşayacak da yer almıştı.
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