Güzelbahçe Belediyesi’nden çocuklara kahvaltı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:36

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:36

Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe’de bulunan devlet okullarının ilk ve ortaokul öğrencilerine süt ve poğaça dağıtımına başladı. Yeni bir uygulama Başlatan Güzelbahçe belediyesi, Güzelbahçe’de Bulunan Hamdi Dalan, Namık Elal, Ali Bayırlar, Vali Kazım Paşa ve Mustafa Saadet Alanyalı İlk ve Ortaokul öğrencilerine her gün sabahları süt ve poğaça dağıtacak.

“BELEDİYE SADECE KAMU KURUMU DEĞİLDİR, ANADIR BABADIR”

Ara tatilden dönen öğrencileri okul önünde süt ve poğaça ile karşılayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, belediyelerin hizmetlerinin sadece temizlik ve yol yapmadan ibaret olmadığını söyleyerek, “Belediye sadece temizlik yapmaz, park bahçe yapmaz, ya da yol yapmaz gönül de yapar, gönüllere de girer. Yeni başlatmış olduğumuz bu hizmetle ilk ve ortaokula giden çocuklarımızın süt ve poğaçalarını ders zili çalmadan okul kapılarında dağıttık. Çocuklarımız zihinleri açık ve mutlu bir şekilde derslerine girecekler. Önceden planladığımız ama ilk ara tatil sonrası uygulamayı düşündüğümüz bir projeydi. Her sabah ekiplerimiz beş devlet okulunun kapısında zabıta eşliğinde çocuklarımız derse girmeden, okul kapısında süt ve poğaçasını alıp öyle girecek. Bu uygulamamıza birinci yarının bitimine kadar devam edeceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesini şimdi hiçbir çocuk sabah kahvaltısını yapmadan okula gitmesin diyoruz ve çalışmamızı bugün itibariyle başlatıyoruz. Umarım verimli olur ve çocuklarımız ve aileleri bu projeden memnun kalırlar. Biz halkımızın mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Belediyeler sadece kamu kurumları değildir. Belediyeler o ilçenin hem annesi hem babası olmalıdır. Sosyal belediyecilik anlayışımızı her geçen gün halka daha ne kadar dokunuruz diyerek biraz daha ileriye taşıyoruz. Halkımız mutlu biz mutlu, gelecek nesillerimiz ne kadar huzurlu olursa biz çok daha huzurlu olacağız” diye konuştu.