Güzelbahçe Belediyesi’nden üreticiye destek

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:18

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:18

İzmir’in Güzelbahçe Belediyesi, ilçe sınırlarında yaşayan özellikle köylü kadınların hayatını kolaylaştırmak için salça ve üzüm sıkma makinası aldı. Payamlı Köyü’ne Meclis üyeleri ile birlikte giden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, makinaları kadınlara teslim etti. ‘Bu işin hakkından siz gelirsiniz. Siz üreteceksiniz biz sizden alıp satacağız. Makine bizden, ürünler sizden, satması da bizden” diye konuştu.

GÜNAY: ÜRETEN SİZ, YÖNETENDE SİZ OLACAKSINIZ

Başkan Günay, talep gelmesi durumunda desteğin tüm Güzelbahçeli vatandaşları kapsadığını hatırlatarak “Seçim sürecinde özellikle köylerimizden salça ve üzüm sıkma makinesi talebi gelmişti. Biz de çok geç olmadan bu talebi yerine getirmek için hemen harekete geçtik. Arkadaşlarımız makineyi aldı, biz de meclis üyelerimizle birlikte köylülerimizle bir araya geldik. Artık rahat bir şekilde makinelerini istedikleri şekilde kullanabilirler. Tabi bu talep köylülerimizden geldi. Onların kullanımına verdik. Güzelbahçeli vatandaşlarımızdan da talep gelirse onlarında kullanımına vereceğiz. Bizim için tabi ki bir gurur çünkü projelerimizden birini daha hayata geçirdik. Emeği geçen tüm meclis üyelerime teşekkür ediyorum. Halkımız ne istiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Üreten sizlersiniz, yöneten de sizler olacaksınız. Siz üretin biz ürettiklerinizi sizden alıp pazarlayıp satalım” diye konuştu.