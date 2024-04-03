Güzelbahçe’de mazbata gaspı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Güzelbahçe’de resmi olmayan sonuçlara göre; 49.83 oyla başkan seçilen Mustafa Günay’a Güzelbahçe İlçe Seçim kurulu hâkiminin rapor alması nedeniyle mazbata verilmedi. Bu bir hak gaspıdır diyen Günay, “Gereken neyse yapacağız” dedi. Partililer seçim kurulunun önünde nöbette başladı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.04.2024 - 14:39
Güzelbahçe’de mazbata gaspı
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Yerel seçimlerin bitmesiyle birçok ilde itiraz devam edereken İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde de mazbata krizi yaşandı. Güzelbahçe’de birinci parti çıkan CHP’nin belediye başkan adayı Mustafa Günay mazbatasını almaya hazırlanırken hâkim rapor alması nedeniyle ertelendi. YSK Güzelbahçe İlçe Seçim Kuruluna giden Başkan Günay tepki gösterdi. 

“Bu bir hak gaspıdır” diyen Günay, “Önce hâkime hanım değerlendireceğini söyledi ardından raporlu olduğunu söyleyip ayrıldı. Yapılan tüm itirazların reddedilmesine rağmen mazbatamız verilmedi. Tabi ki doğal bir haktır itiraz edilmesi fakat itirazı seçim kurulu reddediyor sonra da mazbatayı vermiyor. Kimse Güzelbahçelinin verdiği hakkı gasp edemez. Vatandaşlarımız en demokratik hakkını kullanmış ve sandığa gitmiştir. Ama türlü ayak oyunlarıyla, hilelerle karşılaşıyoruz. Demokrasiyi kendi kirli siyasetine alet edenler şunu bilmelidir ki güneş balçıkla sıvanmaz. Er ya da geç biz bu mazbatayı alacağız ama sizlerin kirli oyununa gelmeyeceğiz” dedi. 

MAZBATA NÖBETİ

İlçe seçim kurulu önünde toplanan partililer “Mazbatayı ver mazbatayı var’ sloganları attı ve alkışlarla protesto etti. Mazbata verilene kadar ayrılmayacaklarını söyleyen Güzelbahçe CHP İlçe Başkanı Devrim Seyrek, “Demokrasiye pranga vurmak isteyenler bir gün o prangaların esiri olacaklardır” diye konuştu.  


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