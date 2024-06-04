Güzelbahçe’de şezlong, şemsiye ücretsiz

Yayınlanma: 04.06.2024 - 12:19

Güncelleme: 04.06.2024 - 12:19

İzmir’de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay seçim vaatlerinden biri olan Güzbel Plaj Cafe’yi yenileyerek yurttaşların hizmetine açtı.

Göreve geldiği ilk günden itibaren projelerin startını verdiğini söyleyen Mustafa Günay, “Adım adım söz verdiğimiz her projenin temellerini atıyoruz. Vatandaşlarımız Güzbel Plaj Cafe’yi sadece yaz döneminde değil 12 ay boyunca açık kalmasını istedi. Biz de ekibimizle baktık, nasıl yaparızı konuştuk ve halk istediyse yerine getireceğiz dedik ve yenileyerek Güzbel Plaj Cafemizi 12 ay açık olacak şekilde halkımızın hizmetine sunuyoruz. Halkımız gönül rahatlığıyla gelip deniz keyfini doyasıya çıkarabilir. Sıcak, soğuk, alkollü içeceklerin yanı sıra, tost, hamburger ve yazın vaz geçilmezi dondurma çeşitleriyle vatandaşımıza hizmetimizi sunacağız” diye konuştu.

“ŞEZLONG, ŞEMSİYE ÜCRETSİZ”

Daha korunaklı hale geldiğini söyleyen Başkan Günay, “Artık plajımızı daha korunaklı hale getirdik. Etrafını yeşil çitlerle kapattık. Giriş çıkış daha kontrollü ve düzenli olacak. Cankurtaranları, güvenliğiyle plajımız çok daha güzel hizmet verecektir. Vatandaşımız denize girerken artık şezlong ve şemsiyeye ücret ödemeyecek. Tamamen ücretsiz. Güzbel Cafe’mizdeki yüzde 20 indirimin aynısı burada da geçerli olacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Günay, gerçekleşen etkinliğe gelen tüm misafirlere dondurma ikramında bulundu. Sahilde ateş yakılarak müzik eşliğinde dans edip vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.