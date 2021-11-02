Güzelbahçe’deki amfi tiyatroya Genco Erkal’ın ismi verildi

02 Kasım 2021 Salı, 09:25

Güzelbahçe Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal’ın ismi Güzelbahçe Amfi Tiyatrosu’na verildi. Başkanlıktan gelen önergenin komisyonlardan geldiği ve mecliste kabul edilmesi yönünde oylandı. AKP grubunun ret oyuna karşı CHP grubunun oy çokluğuyla kabul edildi.

Genco Erkal'ın isminin Güzelbahçe’de yaşatmanın büyük bir gurur olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Tiyatro ve sinema sanatçımız Genco Erkal’ın ismini Güzelbahçe Amfi Tiyatromuza vermek bizler için gurur ve mutluluk verici. Kendisini 2011 yılında Güzelbahçe Amfi Tiyatrosu’nda 'Nereye Gidiyoruz' adlı oyunda misafir etmiştik, mükemmel bir performans sergilemişti. Sayın Genco Erkal’a oyunlarını oynaması için amfi tiyatrolar, salonlar verilmedi. Bizler bu durumdan dolayı çok üzüldük. O zaman da sanatçımıza sosyal medyadan destek olduk, amfi tiyatromuzun kapılarının kendisine ardına kadar açık olduğunu, misafir etmekten onur duyacağımızı söylemiştik. Şimdi ismini vererek büyük sanatçı Genco Erkal’ı yaşarken onore etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yaz ilk tiyatro oyununu kendi ismini taşıdığı amfi tiyatroda Genco Erkal’ı misafir etmenin mutluluğu içerisinde olacağız” dedi.