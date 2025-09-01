Cumhuriyet Gazetesi Logo
Haber alınamayan 57 yaşındaki yurttaştan kötü haber

1.09.2025 16:41:00
DHA
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan 57 yaşındaki İlhan Öztekin, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi Gülbaran Caddesi’nde meydana geldi.

Tek başına yaşayan İlhan Öztekin’den 4 gündür haber alamayan yakınları, adrese gitti. Zili çalan yakınları cevap alamayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Öztekin’in hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Öztekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Öztekin’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlgili Konular: #diyarbakır #ölü bulundu