Haber alınamayan 57 yaşındaki yurttaştan kötü haber

Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi Gülbaran Caddesi’nde meydana geldi.
Tek başına yaşayan İlhan Öztekin’den 4 gündür haber alamayan yakınları, adrese gitti. Zili çalan yakınları cevap alamayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Öztekin’in hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Öztekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Öztekin’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.