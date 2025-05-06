Haberal'dan Türkçe'ye sahip çıkma çağrısı: Dili korumakla vatanı korumak eşdeğerdir

Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:16

Güncelleme: 06.05.2025 - 14:42

Başkent Üniversitesi, “Uluslararası Ses Bayrağımız: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Geleceği” başlıklı sempozyuma ev sahipliği yaptı. Önceki gün düzenlenen sempozyumda konuşan Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, “Dilimiz, şahsiyetimizdir. Dil, bir milletin kültürünün temelidir” diyerek, tüm Türk dünyasını Türkçeye sahip çıkmaya çağırdı.

Üniversitenin eğitim dilini Türkçe olarak belirlediklerini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Haberal “Her öğrencimiz en az bir yabancı dili öğrenmeli, bilgisayar okuryazarı olmalı ve Türkçemize sahip çıkmalıdır” dedi.

Bir milleti millet yapan unsurun dil olduğuna vurgu yapar Haberal, “Dil, milletin kültürünün temelidir. Bir milletin gerçek yurdu, onun dilidir. Ulusal dilimiz yok olursa, ulusal duygular da zamanla erozyona uğrar. Dili korumakla vatanı korumak eşdeğerdir. Çünkü dil, vatan kadar, tarih kadar, bayrak kadar azizdir. Dil olmayınca millet olmaz. Dil, devletin şahsiyetidir. Biz kendi dilimize sahip çıkmazsak, başkaları da sahip çıkmaz. Türkçemizi bir bayrak olarak görüyoruz” diye konuştu

Sempozyuma katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Murat Kazancı ile Yunus Emre Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cahid Şenel de Türkçenin öğretimi konusundaki çalışmalardan söz ederek, Başkent Üniversitesi’ni ve Prof. Dr. Haberal’ı tebrik etti.