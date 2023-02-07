Habertürk canlı yayında Erdoğan'a tepki gösteren depremzedenin sesini kesti

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:40

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 11:46

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor.

6 Şubat gecesi meydana gelen depremin ardından dün öğlen saatlerinde 7.6'lık ikinci bir deprem daha yaşandı. İkinci büyük deprem bölgedeki durumu daha da zorlaştırdı. Şu ana kadar 3 bini aşkın kişi hayatıın kaybetti, ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.

ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ, SESİ KESİLDİ

Bazı il ve ilçelerdeki depremzedeler de bu süreçte ekiplerin bölgelere geç intikal ettiğini ve desteğin yetersiz kaldığını belirterek tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Son olarak Habertürk, deprem bölgesinde depremzedelere mikrofon yöneltti.

Bir depremzede, "Erdoğan diyor ki 'AFAD yetişti' nerede yetişti!" dedi. Erdoğan'a tepki gösteren kişinin sesi yayından alındı.

Ardından yeniden mikrofon uzatılan depremzede, "Bir dairede 12 kişi var. Kimse müdahale etmedi, yalan söylüyorlar. Akşam geldiler resim çektiler, gittiler" dedi.