AKP'li Nurettin Canikli, depremzedenin yardım feryadına 'telefona bakarak' yanıt verdi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:49

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 13:27

Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'daki iki büyük deprem sonrası kaybettiği yurttaşlarına ağlıyor. Şu ana kadar 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'de 7 günlük milli yas ilan edildi.

Bölgedeki hareketlilik sürerken; Gaziantep'e giden AKP'li Nurettin Canikli'nin görüntüleri tepkilere neden oldu.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Twitter'da Sinem Görücü isimli kullanıcının paylaştığı videoda; AKP'li Canikli'nin, yurttaşın yardım yakarışlarına karşılık 'eline telefonu aldığı' görüldü.

“Nurettin Canikli geldi. Babam hüngür hüngür ağlıyor” ifadelerini yazan Görücü, Canikli hakkında, “Olayın ciddiyetini görünce telefonla vinç aramaya başlamış o sırada” dedi.

22. Saat: Nurettin Canikli geldi. Babam hüngür hüngür ağlıyor. 22 SAATTİR ENKAZ ALTINDAKİ BABASI İÇİN. KAR YOK YAĞMUR YOK BİZ BÜYÜK DEVLETİZ, NİYE KURTARAMIYORUZ DİYE. pic.twitter.com/y9yVxHCJeG — Sinem Görücü (McInerney) (@Sinem_Gorucu_) February 6, 2023

Twitter’da Sinem Görücü isimli kullanıcının paylaştığı videoda Nacikli’nin depremin vurduğu Gaziantep Sarıgüllük Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki enkaz alanına geldiği görülüyor. Görücü, dedesinin enkaz altında olduğunu, bölgede yıkılan tek bina olmasına rağmen, arama kurtarma ekiplerinin yetersiz kalmasından yakınıyor.

ATTIĞI MESAJIN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Tepkilerin devam etmesi üzerine Canikli yazılı bir açıklama yaptı.

Görüntülerin kurgulandığını, öncesi ve sonrasının yansıtılmadığını belirten Canikli, deprem bölgesindeki kişilerin taleplerini dinlediğini ve sonrasında talepleri koordinasyon merkezine aktarmaya çalıştığı andaki görüntülerin çarpıtıldığını söyledi.

Çarpıtıldığını söylediği görüntüler esnasında deprem bölgesindeki kişilerin vinç talebini karşılamak ve bölgenin takviye destek ihtiyaçlarına yönelik koordinatör sorumlusu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya Whatsapp üzerinden mesaj göndermeye çalıştığını söyleyen Canikli, Çataklı’ya gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü de paylaştı.

Canikli’nin açıklaması şu şekilde:

"İSMAİL ÇATAKLI’YA MESAJ GÖNDERDİM"

* Bu alandan hemen sonra ziyaret ettiğimiz ve arama kurtarma çalışması yapılan başka bir alanda 2 adet vinç olduğunu görünce, saat 02.54'te koordinasyondan sorumlu Sayın İsmail Çataklı'ya mesaj gönderdim. Nitekim bir sonraki noktadaki vinçlerden bir tanesi vatandaşımızın talep ettiği alana kaydırılmış ve vatandaşımızın talebi yerine getirilmiştir. Haberlere konu olan tweet serisinde de sorunun çözüldüğüne dair mesajlar yer almaktadır.

"TOPLUMUMUZU İNCİTECEK MESAJLAR VERMEK GAZETECİLİK DEĞİLDİR"

* Yardım sürecini o an ivedi şekilde çözmek için vatandaşlarımızın yaralarını sarmak asli görevimizdir. Birbirimize daha çok kenetlenmemiz gereken bu günlerde acımasızca olayın gerçeği araştırılmadan tarafıma sorulmadan sosyal medya dedikodusu üzerinden habercilik yapmak toplumumuzu daha da incitecek mesajlar vermek gazetecilik değildir. Sözlerin tükendiği bu acılı günlerimizde herkes sağduyulu bir şekilde millet olma bilinci ile asli görevlerini en doğru biçimde yapmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Gün birlik olma günüdür.”