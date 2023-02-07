AKP'li Nurettin Canikli, depremzedenin yardım feryadına 'telefona bakarak' yanıt verdi

Gaziantep'te enkaz altındaki yakınlarını bekleyen bir yurttaş, AKP'li Nurettin Canikli'ye neden yardım gelmediğini sordu, yetkililere yalvardı. AKP'li Canikli ise yurttaşın bu haykırışlarına eline 'telefonu alarak' yanıt verdi. Tepkilerin devam etmesinin ardından Canikli, İsmail Çataklı'ya attığı mesajın ekran görüntüsünü paylaşarak yazılı açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:49
Abone Ol google-news

Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'daki iki büyük deprem sonrası kaybettiği yurttaşlarına ağlıyor. Şu ana kadar 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'de 7 günlük milli yas ilan edildi.

Bölgedeki hareketlilik sürerken; Gaziantep'e giden AKP'li Nurettin Canikli'nin görüntüleri tepkilere neden oldu.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Twitter'da Sinem Görücü isimli kullanıcının paylaştığı videoda; AKP'li Canikli'nin, yurttaşın yardım yakarışlarına karşılık 'eline telefonu aldığı' görüldü.

“Nurettin Canikli geldi. Babam hüngür hüngür ağlıyor” ifadelerini yazan Görücü, Canikli hakkında, “Olayın ciddiyetini görünce telefonla vinç aramaya başlamış o sırada” dedi.

Twitter’da Sinem Görücü isimli kullanıcının paylaştığı videoda Nacikli’nin depremin vurduğu Gaziantep Sarıgüllük Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki enkaz alanına geldiği görülüyor. Görücü, dedesinin enkaz altında olduğunu, bölgede yıkılan tek bina olmasına rağmen, arama kurtarma ekiplerinin yetersiz kalmasından yakınıyor. 

ATTIĞI MESAJIN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Tepkilerin devam etmesi üzerine Canikli yazılı bir açıklama yaptı.

Görüntülerin kurgulandığını, öncesi ve sonrasının yansıtılmadığını belirten Canikli, deprem bölgesindeki kişilerin taleplerini dinlediğini ve sonrasında talepleri koordinasyon merkezine aktarmaya çalıştığı andaki görüntülerin çarpıtıldığını söyledi.

Çarpıtıldığını söylediği görüntüler esnasında deprem bölgesindeki kişilerin vinç talebini karşılamak ve bölgenin takviye destek ihtiyaçlarına yönelik koordinatör sorumlusu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya Whatsapp üzerinden mesaj göndermeye çalıştığını söyleyen Canikli, Çataklı’ya gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü de paylaştı

Canikli’nin açıklaması şu şekilde:

"İSMAİL ÇATAKLI’YA MESAJ GÖNDERDİM"

* Bu alandan hemen sonra ziyaret ettiğimiz ve arama kurtarma çalışması yapılan başka bir alanda 2 adet vinç olduğunu görünce, saat 02.54'te koordinasyondan sorumlu Sayın İsmail Çataklı'ya mesaj gönderdim. Nitekim bir sonraki noktadaki vinçlerden bir tanesi vatandaşımızın talep ettiği alana kaydırılmış ve vatandaşımızın talebi yerine getirilmiştir. Haberlere konu olan tweet serisinde de sorunun çözüldüğüne dair mesajlar yer almaktadır.

"TOPLUMUMUZU İNCİTECEK MESAJLAR VERMEK GAZETECİLİK DEĞİLDİR"

* Yardım sürecini o an ivedi şekilde çözmek için vatandaşlarımızın yaralarını sarmak asli görevimizdir. Birbirimize daha çok kenetlenmemiz gereken bu günlerde acımasızca olayın gerçeği araştırılmadan tarafıma sorulmadan sosyal medya dedikodusu üzerinden habercilik yapmak toplumumuzu daha da incitecek mesajlar vermek gazetecilik değildir. Sözlerin tükendiği bu acılı günlerimizde herkes sağduyulu bir şekilde millet olma bilinci ile asli görevlerini en doğru biçimde yapmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Gün birlik olma günüdür.”


AFAD son depremler artçı deprem 6 Şubat depremi deprem depremler

İlgili Haberler

Emniyet'ten 'deprem' teyakkuzu: 63 hesap yöneticisiyle ilgili işlem başlatıldı

Emniyet'ten 'deprem' teyakkuzu: 63 hesap yöneticisiyle ilgili işlem başlatıldı
Deprem uzmanından yıkılan binalara ilişkin açıklama: 'Büyük bölümü 1998 öncesi...'

Deprem uzmanından yıkılan binalara ilişkin açıklama: 'Büyük bölümü 1998 öncesi...'
Deprem nedeniyle zarar gören TAG Otoyolu onarılıyor

Deprem nedeniyle zarar gören TAG Otoyolu onarılıyor

En Çok Okunan Haberler