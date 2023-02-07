Emniyet'ten 'deprem' teyakkuzu: 63 hesap yöneticisiyle ilgili işlem başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, “provakatif paylaşımda” bulunduğu iddiasıyla 63 hesap yöneticisinin tespit edildiğini bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin “provokatif paylaşımda” bulunduğu iddiasıyla 63 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.
"İLGİLİ BİRİMLERE GÖNDERİLDİ"
Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından çalışma yapıldığı belirtilerek, "Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 63 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiştir" denildi.
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