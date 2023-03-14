Habertürk Spikeri Serap Belet canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 11:50

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 11:50

Antakya’daki Elit Apartmanı’nda yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirdi. Mümtaz Gövce o gece İstanbul’daydı. Enkaz altında kalan 10 yaşındaki kızı Elif, “Baba bak ben de öleceğim” diyerek ses kaydı ve fotoğraf yolladı. Mümtaz Gövce, ailesini kurtarmak için her şeyi yaptı ama olmadı. Baba Gövce yaşadıklarını Cumhuriyet, kamuoyuna duyurdu.

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği haber duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Habertürk Spikeri Serap Belet, DHA'nın servis ettiği kaydın dinletildiği haberin ardından canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.