Habertürk ve Show TV tartışmasında ‘hedef medya değil, suç’ vurgusu: ‘Operasyonlar devam edecek’ mesajı

Habertürk ve Show TV üzerinden yürüyen “medyaya kayyım” tartışması, AKP kulislerini hareketlendirdi. İktidar cephesinde yapılan değerlendirmelerde, söz konusu tartışmanın bilinçli biçimde “basın özgürlüğü” eksenine çekildiği savunulurken, “kanalların değil, suç teşkil eden yapıların hedef alındığı” vurgusu öne çıktı. AKP’li kurmaylar, kulislerde muhalefetin ve bazı medya çevrelerinin meseleyi kasıtlı olarak çarpıttığını ileri sürerek, “Ortada medyaya yönelik bir susturma ya da kayyım hamlesi yok. Suç varsa, kim işlerse işlesin bunun karşılığı olur” görüşünde birleşiyor. Tartışmanın medya özgürlüğü başlığı altında yürütülmesini ise “bilinçli bir siyasileştirme” olarak yorumluyorlar.

‘TÜZEL KİŞİLİK DEĞİL, FAALİYET İNCELENİR’

AKP kaynakları, kulis sohbetlerinde özellikle “kurum” ile “faaliyet” ayrımına dikkat çekiyor. Bir kurmay, “Bir yayın organının tüzel kişiliği değil, varsa suç oluşturan faaliyetleri incelenir. Bankaya da, şirkete de, derneğe de bu şekilde yaklaşılır. Medya söz konusu olunca dokunulmazlık algısı oluşturuluyor” ifadelerini kullandı. Aynı kaynaklar, tartışmanın özellikle “kayyım” kavramı üzerinden büyütülmesini de manidar buluyor. “Hukuki süreçler daha baştan ‘kayyım atanacak’ diye sunuluyor. Bu, kamuoyunu tahrik etmeye dönük bir dil” değerlendirmesi yapılıyor.

‘BUGÜN MEDYA KONUŞULUYOR, YARIN BAŞKA BİR ALAN KONUŞULUR’

AKP kulislerinde dikkat çeken bir diğer başlık ise operasyonların süreceği yönündeki net mesaj oldu. İktidar cephesi, yürütülen soruşturmaların “tekil ve istisnai” olmadığına işaret ederek, benzer dosyalarla ilgili operasyonların devam edeceğini dile getiriyor. Kurmaylar, bu sürecin herhangi bir medya grubuna ya da sektöre özgü olmadığını, suç iddiası bulunan tüm alanlar için geçerli olduğunu vurguluyor. Bir AKP’li yetkili, “Bugün medya konuşuluyor, yarın başka bir alan konuşulur. Hukuki süreçler, kim rahatsız olursa olsun, durmaz” sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

‘MEDYA OLMAK, HUKUKUN DIŞINDA KALMAK DEMEK DEĞİLDİR’

AKP kulislerinde, “basın özgürlüğü” söyleminin bazı yapılar için adeta bir kalkan haline getirildiği eleştirisi de dile getiriliyor. İktidar cephesine göre, suç isnatlarının tartışılması yerine meselenin doğrudan ifade özgürlüğü başlığına taşınması, hukuki boyutun üzerini örtmeyi amaçlıyor. Bir başka AKP’li yetkili, “Basın özgürlüğü elbette vazgeçilmezdir. Ancak bu özgürlük, suç iddialarının sorgulanamayacağı anlamına gelmez. Medya olmak, hukukun tamamen dışında kalmak demek değildir” görüşünü savundu. İktidar cephesi tartışmanın bu çerçevede yürütülmesine karşı, “hukuki süreçlerin soğukkanlı biçimde izlenmesi” çağrısı yapıyor. Kulislerde öne çıkan ortak mesaj ise şu: “Hedef medya değil; hedef varsa suçtur, hukuksuzluktur. Operasyonlar da bu çerçevede sürecektir.”