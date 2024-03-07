Hablemitoğlu davasında iktidar eleştirisi
22 yıl önce evinin önünde katledilen akademisyen Doç. Dr. Hablemitoğlu’nun davasına dün Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.
Hablemitoğlu’nun eski avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu sanıklardan sadece Ergenekon dosyasında birlikte yargılandıklarından dolayı Levent Göktaş ve Fikret Emek’i tanıdığını bildirdi.
Buzoğlu, “Mevcut iktidar o dönem FETÖ ile kirli bir ittifak içindeydi. Hablemitoğlu, Yeni Hayat’ta FETÖ’nün irticanın merkezinde olduğuna yönelik kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyordu. FETÖ’nün silahlı bir örgüt olduğunu kabul ediyordu. Ancak kirli siyasi ittifaktan dolayı iktidar kabul etmiyordu. Necip Bey bu konuda yazıyordu” diye konuştu.
Buzoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Böyle bir cinayetin aydınlatılabilmesi için iktidarın gitmesi gerek. Öldürülmeseydi, tüm vatanseverler gibi Ergenekon’dan yargılanacaktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
- 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'
- Son 'İstanbul' anketi açıklandı
- AKP yöneticisi canlı yayında kabul etti
- Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti
- Emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
- Antalya'da İYİ Parti'ye şok
- Neden Mısır’a gittikleri ortaya çıktı
- Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırdı
- İstismarın sesini elektrik süpürgesiyle bastırmış