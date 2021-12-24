Hacer Foggo: Birçok hane pandemi döneminde gıda, mama, bez bulamadı

24 Aralık 2021 Cuma, 21:37

Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucusu Hacer Foggo, İYİ Parti’nin düzenlediği “İYİ Kalkınma Kongresi”nde, yoksulluk üzerine bir sunum yaptı. 20 yıldır sahada yoksullukla mücadele ederek yaşam yavaşı veren bireylerle çalışan Foggo, pandemi döneminde derinleşen yoksulluğu ve boyutlarını anlattı.

Hacer Foggo şunları söyledi: