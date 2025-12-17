Hacettepe Üniversitesi Rektörü, palalı saldırganlarla ilgili önergeye yanıt verdi: Palalı saldırgana ‘sağduyulu’ müdahale

DEM Partili Perihan Koca, Hacettepe Üniversitesi’nde 27 Ekim’de yaşanan olayda yer alan palalı saldırganları Meclis gündemine taşıdı.

Koca konuyla ilgili Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde “Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde Hacettepe Ülkücü Teşkilatı tarafından ‘devir teslim töreni’ adı altında yapılmak istenen etkinlik, öğrenciler tarafından protesto edilmiş, ülkücü grup, öğrencilere saldırmıştır. Öğrencilere yönelik saldırıların ardından Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) ve polis ekipleri de öğrencilere müdahale etmiş; bu sırada, kampüs içinde maskeli ve ellerinde pala bulunan kişiler görüntülere yansımıştır. Üniversitelere pala ve benzeri keskin aletlerin girmesi nasıl mümkün olmuştur?” dedi.

Olay günü güvenliklerin palalı saldırganlarla görüntüsünü anımsatan Koca “Kimi görüntülerde güvenlik görevlilerinin palalı şahıslara müdahale etmek yerine onları sakinleştirmeye çalıştıkları görülmektedir. Bu tutumu takınmalarının nedeni nedir?” sorusunu yöneltti.

BİR PALALI DIŞARIDAN GELMİŞ

Üniversite rektörlüğü önergeye verdiği yanıtta, kampüse pala sokulmasına karşı “güvenliklerin sınırlı yetkisi olduğunu, kampüse giren araçları arayamadıklarını” söyledi. Güvenliklerin kimlik kontrolü gibi yetkileri olduğu belirtilen yanıtta “Kaldı ki günlük yerleşkeye giren sayısı göz önüne alındığında tüm girenlerin aranması fiilen de mümkün bulunmamaktadır” denildi. Yanıtta palalı kişilerle ilgili “Birisi hariç üniversitemiz öğrencisi oldukları anlaşılmıştır. Öğrenciler hakkında işlem başlatılmış olup süreç devam etmektedir” bilgisi paylaşıldı.

GÜVENLİK ‘BÜYÜK GAYRET’ GÖSTERMİŞ

Güvenliklerin palalı saldırganlara müdahalesinin yetersiz olduğu eleştirilerine yanıt veren rektörlük, böyle bir durumun söz konusu olmadığını savundu. Koca’nın önergesinde olaya tek taraflı baktığını söyleyen rektörlük, “Soru önergesinde tek bir grubun şiddet yanlısı eyleminin öne çıkarıldığı görülmekte olup, olayların içerisinde rol alan ve taşlı, sopalı saldırı ile diğer kişilere ve kamu malına zarar vermeye yönelik eylemlerinin göz ardı edildiği anlaşılmaktadır” yanıtını verdi.

Olay günü iki grup öğrencinin taşlı-sopalı bir kavgaya girdiği belirtilen yanıtta “Gerek emniyet güçleri, gerek üniversite güvenliği ile her iki grubun birbirlerine zarar vermesinin önüne geçilmesi için büyük gayret gösterilmiştir. Yapılan sağ duyulu müdahale sonucunda olayların daha olumsuz sonuçlara yol açmasının önüne geçilebilmiştir” denildi. Yanıtta güvenlik görevlilerinin silah ya da koruyucu teçhizat bulunduramayacağı da belirtilerek “Bu kapsamda güvenlik görevlileri de mümkün olan en uygun şekilde kişileri sakinleştirip saldırıyı önlemeye, gerginliği azaltmaya yönelik hareket etmiş ve nihayetinde de bahsi geçen kişiyi, yetki sahibi olan emniyet mensuplarına teslim etmiştir” ifadelerine yer verildi.