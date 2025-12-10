Hacettepe Üniversitesi, rezervasyon uygulamasını ‘vatandaşlık görevi’ ile savundu: Tasarruf, öğrencinin yemeğinden

DEM Partili Çiçek Otlu, Hacettepe Üniversitesi’ndeki yemekhanelerde rezervasyon sistemine geçilmesini ve yemek fiyatlarının artırılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Otlu, konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Üniversite rektörlüğü de önergedeki sorulara Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı üzerinden yanıt verdi. Üniversite yemekhanelerinin neden rezervasyon sistemine geçildiği sorulan rektörlük, “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında israfın önlemesi için bu sisteme geçildiğini” savundu.

Rezervasyon yaptırmayan öğrencilerden neden daha fazla ücret alındığı sorulan rektörlük, buna “Rezervasyon yaptırmayan/yaptıramayan öğrenciden normal yemek ücreti olarak 50 TL alınmakta, rezervasyon yaptıran öğrenciye indirim yapılarak 40 TL alınmaktadır. Öğrencilerimize ceza değil ödül ve teşvik vardır” karşılığını verdi. Rektörlük, rezervasyon iptalinde para iadesi yapılmamasının gerekçesini de “Kişi rezervasyon yaptığı an itibarıyla ön ödeme ile yemeği satın almış olup, rezervasyon sayıları dikkate alınarak üretilen yemek kullanılmayarak, israf olduğu için ücret iadesi yapılamamaktadır” ifadeleriyle anlattı.

‘VATANDAŞLIK GÖREVİ’ SAVUNMASI

Üniversite, önergeye verdiği yanıtta rezervasyon uygulamasına uyum sağlamayı “vatandaşlık görevi” olarak da tanımladı.

Rezervasyon sisteminin “gereksiz harcama ve israfı önlemek için” olduğu belirtilen yanıtta “Bu nedenle planlanan hizmetten faydalanan paydaşların da bu planlamayı dikkate alarak kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasının sağlanmasına katkıda bulunmaları vatandaşlık görevidir” denildi. Rezervasyonlar için bir hafta önceden haber verme zorunluluğuna getirilen eleştirilere karşı üniversitenin verdiği yanıtta, bu sürenin makul olduğu savunularak “Yemek iaşe malzemelerinin tedarik süreci ve yemek üretim aşamaları da dikkate alındığında bir haftalık rezervasyon süresi kabul edilebilir bir süredir” denildi.

Rektörlük, “Uygulamayı sonlandırmak için girişimleriniz olacak mıdır?” sorusuna da “Uygulama kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlamak, israfin ve gereksiz harcamanın önüne geçmek amacıyla başlatıldığı için uygulamanın sonlandırılması düşünülmemektedir” yanıtını verdi.