Hafif ticari araç alev alev yandı... 'Söndüremedik'

Yayınlanma: 11.04.2024 - 10:12

Güncelleme: 11.04.2024 - 10:12

Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikameti Hekimbaşı sapağında saat 08.30 sıralarında Şükrü Ovacık yönetimindeki hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine durdurdu.

Bir anda alev alan araca çevredeki diğer sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

"BİRDEN ALEV ALDI"

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yanan aracın sürücüsü Ovacık "Seyir halindeyken birden alev aldı. Tektim araçta hemen emniyet şeridine aldım. 5-6 araç durdu ama sönmedi, söndüremedik" dedi.