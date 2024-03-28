Seyir halindeki araç aniden alev aldı

Yayınlanma: 28.03.2024 - 21:16

Güncelleme: 28.03.2024 - 21:16

Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı.

Çevredekiler yanan araca yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın etraftakilerin söndürme tüpleriyle müdahalesi sonucu söndürülürken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.