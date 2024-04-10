Korku dolu anlar... Araç seyir halindeyken alev aldı!

Gazipaşa'da seyir halinde olan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 14:09
Korku dolu anlar... Araç seyir halindeyken alev aldı!
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Korubaşı Mahallesi Sarıağaç Sokak’ta akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Güngör Y. idaresindeki 48 E 0624 plakalı otomobil Sarıağaç Sokak’a geldiği esnada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark ederek aracı durduran sürücü Güngör Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını erken müdahale ile söndürdü.

Yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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