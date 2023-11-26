Hafif ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı!

Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 23:28
Hafif ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı!
Abone Ol google-news

Mardin'in Midyat ilçesi Kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Hediye Ç. (27) Güldane P. (48) Meryem P. (28) Osman P. (3) Delal P. (1) Kadriye C. (30) ve Esra C. (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


mardin araç Ticari araç hafif ticari araç kaza

İlgili Haberler

Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
'Change' araç soruşturması: 7 şüpheli yakalandı

'Change' araç soruşturması: 7 şüpheli yakalandı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de: 2024 MTV ücretleri tek tek hesaplandı! Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de: 2024 MTV ücretleri tek tek hesaplandı! Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?

En Çok Okunan Haberler