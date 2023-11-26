Hafif ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı!
Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesi Kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Hediye Ç. (27) Güldane P. (48) Meryem P. (28) Osman P. (3) Delal P. (1) Kadriye C. (30) ve Esra C. (4) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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