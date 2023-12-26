Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:18
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Yusuf Pamukçu idaresindeki 02 HN 003 plakalı hafif ticari araç ile Muhlis Nuroğlu idaresindeki 44 ABG 672 plakalı otomobil, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Kayatepe (Rezip) Köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Yusuf Pamukçu (60), Muhlis Nuroğlu (36) ve araçlarda bulunan Makbule Pamukçu (54), Muhammed Furkan Baştürk (2), Hiranur Baştürk (10) ve Gönül Baştürk (44), yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonrası yaralılar bulundukları araçlardan çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Burada tedavi altına alınan yaralılardan 54 yaşındaki Makbule Pamukçu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Makbule Pamukçu’nun cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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