Hafif ticari araç şarampole devrildi: Yaralılar var!
Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi.
Kayseri'den Sivas istikametine giden M.S. (44) yönetimindeki 46 AER 642 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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