Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!

Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 5 kişi, yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:45
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!
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Kaza, saat 16.00 sıralarında İdil ilçesi Sırtköy beldesi yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 DF 791 plakalı hafif ticari araç, virajı aldığı sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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