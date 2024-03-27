Hafif ticari aracın çarptığı otomobil manav tezgahına girdi! Saniyelerle kurtuldu...

Diyarbakır'da hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulup manav tezgahına giren otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kaldırımda yürüyen kişinin de aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:17
Hafif ticari aracın çarptığı otomobil manav tezgahına girdi! Saniyelerle kurtuldu...
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Feci kaza, dün akşam saatlerinde, Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Ziraat Caddesi'nde meydana geldi. Yan yoldan çıkan M.E. idaresindeki 33 AGB 601 plakalı hafif ticari araç, A.Ç. idaresindeki 21 ADV 743 plakalı otomobile çarptı.

SANİYELERLE KURTULDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımdaki manav tezgahına çarparak yan yattı. Kazada, otomobildeki Osman A. yaralandı. O sırada kaldırımda yürüyen kişi ise son anda otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osman A., ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Osman A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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