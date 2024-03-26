Amasya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Amasya'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Akbilek Mahallesi Alptekin Caddesi'nde, Mustafa K. idaresindeki 05 AB 510 plakalı otomobil, Gülden K. yönetimindeki 25 FK 510 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
- TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!
- Karabük'te KYK yurdunda intihar!
- Özel, o kent için uyarıda bulundu!
- Emeklilere zam yerine özel indirim
- Galatasaray'dan olay görüntülere tepki!
- ‘Aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan'