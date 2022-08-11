Hafriyat kamyonu devrildi, dolgu malzemeleri yola saçıldı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:25

Kaza, D-650 Karayolu üzerinde Pamukova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 39 FD 477 plakalı dolgu malzemesi yüklü hafriyat kamyonu, yağmur sonrası kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte refüje çarparak devrildi.

Devrilen kamyonda yüklü olan malzemeler yola saçılırken, sürücü ise yaralandı. Kazayı gören yurttaşlar, kamyonun içinde sıkışan yaralı sürücüye yardıma koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yol üzerinde trafik yan yoldan kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

