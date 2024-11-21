Hafriyat kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti
Üsküdar'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 81 yaşındaki Hanife Güler’e hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Doğancılar Caddesi'nde Hanife Güler parktan çıkarak yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. O sırada trafik ışıklarında duran Hafriyat kamyonu birden hareket ederek yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hanife Güler kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Güler'i kamyonun altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Hanife Güler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonun şoförü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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