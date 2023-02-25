Hafta sonu feribot seferleri 'fırtına' nedeniyle iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 10:48
Hafta sonu feribot seferleri 'fırtına' nedeniyle iptal edildi
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe hattındaki tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL

Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“26.02.2023 Pazar günü Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 26.02.2023 Pazar günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.” 

 


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