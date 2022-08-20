Hafta sonunda yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:13

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı Kesimi 0-3 ve 8-10'uncu kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş Kavşağı-Sincan Kavşağı kesimi 0-1'inci kilometrelerinde bulunan Ayaş Kavşağı'nın şehir merkezi ayrım kolundaki genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ayrım kolu trafiğe kapatıldı ve ulaşım alternatif kavşaklardan gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34'üncü kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 47-58'inci kilometreleri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22'nci kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Karacasu-Tavas yolunun 19-24'üncü kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl-Solhan yolunun 44-49'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 0-4'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat-Sivas il Sınırı-Yıldızeli yolunun 3-13'üncü kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.