Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

16 Ağustos 2022 Salı, 08:40

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun her iki istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırıkkale-Keskin-Kırşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten kontrollü sürdürülüyor.

Yalova-İzmit yolundaki K-3 Sanayi Köprülü Kavşağı'nın İzmit istikametinde onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip-Osmancık kavşakları kesimi) farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Karlıova yolunun 14-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresindeki Pazar Aç Kapa Tüneli'nin her iki yönünde bulunan tüplerinde elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.



