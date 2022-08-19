Haftanın son iş gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun Gölbaşı Şehir geçişi 4-6. kilometrelerinde köprü genişletme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
TEM Otoyolunun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet, kesimler halinde trafiğe kapatılacağından ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.
Denizli-Antalya yolunun 0-19. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-İnegöl istikameti, 25-33. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinden çift taraflı sağlanacak.
Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 57-58. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
- Konut ve kirada yeni adım
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'