Haftanın son iş gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

09 Eylül 2022 Cuma, 10:16

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6. kilometrelerinde, Çakıt-8 viyadüğündeki genleşme derzleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 13-15. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka-Düzce kavşakları 4-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin yapılması, işletilmesi devri işi sebebiyle 113-114. kilometredeki kesişim noktası (Hacıeyüplü Kavşağı) Denizli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararına istinaden araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım çevre yolu üzerinden sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 57-63. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Yıldızeli-Sivas-Zara yolunun 30-36. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım, Kars-Kağızman yolunun 18-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-28. kilometrelerindeki Kürtün, Köprübaşı, Torul ve Harmancık tünellerinde elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.