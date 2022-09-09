Haftanın son iş gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 10:16
Haftanın son iş gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6. kilometrelerinde, Çakıt-8 viyadüğündeki genleşme derzleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 13-15. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka-Düzce kavşakları 4-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin yapılması, işletilmesi devri işi sebebiyle 113-114. kilometredeki kesişim noktası (Hacıeyüplü Kavşağı) Denizli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararına istinaden araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım çevre yolu üzerinden sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 57-63. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Yıldızeli-Sivas-Zara yolunun 30-36. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım, Kars-Kağızman yolunun 18-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-28. kilometrelerindeki Kürtün, Köprübaşı, Torul ve Harmancık tünellerinde elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.


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