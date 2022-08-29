Haftanın ilk iş gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:35
Haftanın ilk iş gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Bu nedenle ulaşım, diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-3 ve 8-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35, 50-51 (Boğsak mevkisi) ve 53-54. kilometrelerindeki (Silifke-Taşucu-Ovacık) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 47-51. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Sakarya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 57-63. kilometrelerindeki bakım, onarım ve asfalt çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tokat-Turhal yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 50-63. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması yapılıyor. Bu sebeple yol aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Şarkışla-Kaynar-Pınarbaşı yolunun 16-24. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.


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