Haftanın ilk iş gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:35

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Bu nedenle ulaşım, diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-3 ve 8-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35, 50-51 (Boğsak mevkisi) ve 53-54. kilometrelerindeki (Silifke-Taşucu-Ovacık) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 47-51. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Sakarya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 57-63. kilometrelerindeki bakım, onarım ve asfalt çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tokat-Turhal yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 50-63. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması yapılıyor. Bu sebeple yol aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Şarkışla-Kaynar-Pınarbaşı yolunun 16-24. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.