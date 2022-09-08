Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

08 Eylül 2022 Perşembe, 09:29

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 47-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri-Pınarbaşı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37, Nurdağı-Gaziantep yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kesimde yol trafiğe kapatılarak, sürücüler Toprakkale il yoluna yönlendiriliyor.

Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yöndeki tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip-Osmancık kavşakları) farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.