HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan belediye başkanlarına 'iş güvencesi' çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bütün belediye başkanlarımızın, suhuletle davranmasını, çalışanların işiyle uğraşmamasını, belediyelerin daha büyük sorunlarını çözmeye odaklanmalarını arzu ediyoruz." dedi.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 16:14
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan belediye başkanlarına 'iş güvencesi' çağrısı
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyetin HAK-İŞ'i ziyaretinde, Çalışma Meclisi'nin uzun yıllardır toplanmadığını belirterek, 13. Çalışma Meclisi'nin 29-30 Nisan'da düzenlenmesini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Ekonomik ve Sosyal Konsey'in de en kısa zamanda toplanmasını istediklerini ifade eden Arslan, "Çalışma Meclisi toplantısının gündemi bize ulaştı. Gerek akademisyen, gerek sendikacı arkadaşlarımızın desteği, toplantıya katkı vereceğiz." diye konuştu.

1 MAYIS: ''GERGİNLİKLERİN YAŞANMASINA KURMAN EDEMEYİZ''

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kocaeli'de kutlayacaklarını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"1 Mayıs etkinliklerimizi kaosa, tartışmalara, gerginliklere, emniyet güçleriyle gerginliklerin yaşanmasına kurban edemeyiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, emekçilerin taleplerinin yüksek sesle konuşulduğu önemli bir gün. Bu nedenle olası gerginlikler, 1 Mayıs'taki vereceğimiz mesajlara mani olacaktır. Bu yıl 1 Mayıs'ta alanlarda, son dönemde karşılaştığımız ekonomik zorlukları, ek protokolleri, toplu sözleşmelerimizde ek zam taleplerimizi, asgari ücreti, Çerçeve Protokolün yerel yönetimlerde uygulanmamasından kaynaklı zorlukları ve geçici mevsimlik işçilerin durumunun da aralarında olduğu sorunları gündeme getireceğiz."

"BUNA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Arslan, 31 Mart seçimlerinin sona erdiğine ve seçilen belediye başkanlarının görevlerine başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2019 yılındaki yerel seçimlerden sonra HAK-İŞ'e bağlı sendikalardan 50 bin üye istifa ettirildi. 15 bin civarında üyemiz ise işini kaybetti. Bu süreçte uzun mücadeleler ve eylemler yürüttük. Yeni dönemde aynı tablonun yaşanmasını istemiyoruz. Evet, siyasi kadrolar millet iradesiyle seçilmiştir, saygımız var. Milletin iradesine saygı göstereceğiz.

Seçilen belediye başkanlarımıza biz de başarılar diliyoruz. Bütün belediye başkanlarımızın, suhuletle davranmasını, çalışanların işiyle uğraşmamasını, belediyelerin daha büyük sorunlarını çözmeye odaklanmalarını arzu ediyoruz. Bu konuda tabii ki işten çıkarmalar geliyor şu anda bize yavaş yavaş. Bunlarla ilgili hem yasal haklarımızı kullanacağız hem de gerekirse sahada eylemlerimizle buna itiraz edeceğiz."


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