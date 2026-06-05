Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bilecen, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Peki, Hakan Bilecen kimdir? Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kaç yaşında, nereli? Hakan Bilecen neden istifa etti?

HAKAN BİLECEN KİMDİR?

Hakan Bilecen, 01.01.1987 yılında Kilis'te doğdu. Bilecen, İlköğretim, orta öğretim ve lise eğitimini Kilis’te tamamladı. Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olarak 2015 yılından beri Avukatlık görevini icra etmektedir.

HAKAN BİLECEN EVLİ Mİ?

Bilecen, emile Bilecen ile Evli ve Özay Berra ve Defne Bilecen olmak üzere 2 çocuk babasıdır.

HAKAN BİLECEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Belediye Başkanı Hakan Bilecen, bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti.

Bilecen, partisinden istifa edeceği ve AKP'ye katılacağı yönünde ortaya atılan iddiaları geçen ay yalanlamıştı.

Bilecen, 17 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada "Halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi mensubu bir belediye başkanı olarak görevimin başındayım. Enerjimi ve vaktimi şehrin çözüm bekleyen sorunlarına vermekten başka bir gündemim ve girişimim yoktur. Aslı olmayan konularla gündemi meşgul ederek bizlere güvenenleri ve sevenleri rencide etmeye çalışanların, kendilerine daha yapıcı gündemler edinmeleri naçizane tavsiyemdir" demişti.