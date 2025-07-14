CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine başkanvekili seçilen ancak kendisi de tutuklanan Ahmet Şahin'in yerine Başkanvekilliği seçimi yapıldı. Büyükçekmece'nin yeni Belediye başkanvekili CHP'li Hakan Çebi oldu. Peki, Hakan Çebi kimdir? Büyükçekmece Belediye başkanvekili Hakan Çebi kaç yaşında, nereli?

HAKAN ÇEBİ KİMDİR?

Hakan Çebi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi bir siyasetçidir. Uzun yıllardır İstanbul’da yerel yönetimlerde görev alan Çebi, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi olarak siyasi çalışmalar yürütmüştür.

HAKAN ÇEBİ EVLİ Mİ?

Hakan Çebi’nin evli olup olmadığı ya da çocuk sahibi olup olmadığına ilişkin herhangi bir resmi bilgi bulunmamaktadır.