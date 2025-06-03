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Hakan Fidan açıkladı: Rusya-Ukrayna görüşmeleri devam edecek mi?

Hakan Fidan açıkladı: Rusya-Ukrayna görüşmeleri devam edecek mi?

3.06.2025 22:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hakan Fidan açıkladı: Rusya-Ukrayna görüşmeleri devam edecek mi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmeleri değerlendirdi. Fidan, "Bizim beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fidan, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin, "Rusya-Ukrayna barışı için ne yapabiliriz bu konuda girişimimiz oldu. Barış için ilk günden beri gayretlerimiz var. 2 Haziran'daki görüşmede taraflarla liderler zirvesini de konuştuk. İstanbul'daki görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı. Bizim beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde. Çünkü her iki taraf da bir araya gelmenin bir fayda getirdiğini görüyor" ifadelerini kullandı.

"YAYILMA RİSKİ OLACAK BİR SAVAŞ"

Olası liderler zirvesi için de değerlendirmelerde bulunan Fidan, şöyle konuştu:

"Liderler zirvesi için hazırız. Putin, Trump ve Zelenski'nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin de aynı anda itimat ettiği Erdoğan'dan başka bir isim yok. Bu iki ülkenin savaşı değil, küresel yayılma riski olacak bir savaş. Cumhurbaşkanımız en başından itibaren hem bölgesel liderlere hem iki tarafın liderliğine sık sık çağrıda bulundu." 

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