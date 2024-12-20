Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ankara’da bir araya geldi.

Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldi
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DHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 19:26

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Baerbock, küresel ve bölgesel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu. 


Etiketler: #Hakan Fidan #Almanya #Dışişleri Bakanı

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