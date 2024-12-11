Hakan Fidan'dan İsrail'e işgal tepkisi: DEM Partili vekillerle 'Suriye' atışması!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:53

Güncelleme: 11.12.2024 - 00:54

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

TBMM'de konuşan Fidan, terör örgütü HTŞ'nin Şam'ı ele geçirmesinin ardından son bulan Esad dönemiyle birlikte İsrail'in işgalini genişletmesine tepki gösterdi.

Fidan şu ifadeleri kullandı:

"İsrail uluslararası hukuku yine yok sayarak Suriye'deki gelişmelerden çıkar sağlama çabalarına hız verdi. Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. Suriye halkının barışa ve huzura yaklaştığı süreci tehlikeye sokmaktadır. Gazze'yi yerle bir eden İsrail, şimdi de Suriyeli kardeşlerimizin geleceğini tehdit etmektedir.

“SURİYE’NİN TERÖRİZM YUVASI OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ‘Golan Tepeleri'ni İsrail'in toprağı olduğunu’ açıklamada beis görmüyor. Zihniyet değişmiyor. İsrail'in saldırganlığı, mezalimi ve hukuksuzluğu devam ediyor. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Öte yandan herkes şunu da iyi bilmeli ki Suriye'nin terörizmin yuvası olmasına izin vermeyeceğiz. DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan faydalanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız."

DEM PARTİ VEKİLLERİYLE ‘SURİYE’ TARTIŞMASI

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki yeni duruma ilişkin değerlendirmeler yaparken DEM Parti milletvekillerinde itirazlar yükseldi.

Bunun üzerine Fidan "Yahu sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret. Suriye'nin tamamına bir bakın. Suriye'de Araplar var, Dürziler var, Kürtler var, Aleviler var, Sünniler var. Birçok unsur var. Sadece bir yer yok" ifadelerini kullandı.