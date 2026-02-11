Hakan Fidan, 'Irak irade koymak zorunda kalacak' demişti: Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi, 'içişlerine müdahale' gerekçesiyle Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi akşamı katıldığı CNN Türk yayınında, terör örgütü PKK’nin Irak’taki varlığına yönelik, “Irak devleti bu konuda bir irade koymak zorunda kalacak” demiş, ülkede PKK’nin bulunduğu bölgeleri sayarak, “Buralarda ben çok uzak olmayan bir zamanda birtakım değişiklikler olabileceğini düşünüyorum” açıklamasını yapmıştı.

Gazeteci Ahmet Hakan’ın, “Bir süre sonra Irak, ‘Ben egemen bir devletim, benim topraklarımın içinde silahlı örgüt olamaz’ noktasına mı gelecek” sorusuna Fidan, “Evet” yanıtını vermişti.

"İÇİŞLERİNE YÖNELİK HAKSIZ BİR MÜDAHALE"

Bu açıklamalara Irak’tan tepki geldi. Irak devlet haber ajansının haberine göre Irak Dışişleri Bakanlığı, Fidan’ın açıklamalarının ardından Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’ı dışişlerine çağırdı.

Fidan’ın açıklamaları “diplomatik teamüllerin ihlali ve Irak’ın iç işlerine yönelik haksız bir müdahale” olarak nitelendirildi.

Haberde, “Irak Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum, sözkonusu açıklamaların Irak ile Türkiye arasındaki köklü dostane ilişkilere zarar verdiğini ve diplomatik protokolün ihlali anlamına geldiğini belirterek Bağdat’ın güçlü rahatsızlığını dile getirdi. Bahr el-Ulum, anayasal ve demokratik bir devlet olan Irak’ın, farklı siyasi sistemlere sahip ülkelerle eş tutulamayacağını vurguladı” cümleleri yer aldı.

Bahr-El Ulum, “Sincar ve diğer Irak topraklarına ilişkin konuların tamamen ulusal meseleler olduğunu, Irak’ın kendi öncelikleri ve iç mekanizmaları çerçevesinde yönetildiğini" ifade etti. "Bağdat’ın, bu konular üzerinden çözüm dayatma ya da siyasi ve askeri nüfuz sağlama girişimlerini kesin bir dille reddettiğini” söyledi.

‘ÇEVİRİ HATASI’ YANITI

Habere göre Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi İnan, bu itirazlara karşı, Fidan’ın açıklamalarının çeviri hatası nedeniyle yanlış yorumlandığını belirterek, “Bakan’ın Irak’ın içişlerine ya da vatandaşlarına değil, Irak’ta faaliyet gösteren PKK unsurlarına atıfta bulunduğunu” söyledi.

İnan, Türkiye’nin Irak’a yönelik politikasının egemenliğe saygı temelinde sürdüğünü ve içişlerine müdahale anlamı taşımadığını vurguladı. İnan ayrıca, Türkiye’nin ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını yineleyerek Irak’ın kaygılarını Ankara’ya ileteceğini belirtti ve iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden bağların korunmasının önemine dikkat çekti.