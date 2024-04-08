Hakan Fidan İsrail'e yönelik yeni tedbir kararları aldıklarını duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fidan'ın gündeminde İsrail'e yönelik yeni tedbirler yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 19:33
Hakan Fidan İsrail'e yönelik yeni tedbir kararları aldıklarını duyurdu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık" ifadelerini kullandı.

"YENİ TEDBİR KARARI ALDIK"

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'e yönelik yeni tedbir kararları aldıklarını açıkladı. Fidan'ın konuşmasından satır başlıkları şöyle:

- En çok insani yardım malzemesi ulaştıran ülke Türkiye oldu.

- İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık

- İsrail ateşkes ilan edene ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir

- İsrail’in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdı

- Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de Hava Kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla insani yardım operasyonlarına dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik.


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